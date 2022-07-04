Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı İlhan Şen yeni sevgilisiyle görüntülendi

Bir süredir modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, önceki akşam 15 yıllık aranın ardından konser verdi. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı isimli dizide başrolü oynayan İlhan Şen de yeni sevgilisiyle Deniz'e dinlemeye gitti.

SEVGİLİSİNİ KAHKAHALARA BOĞDU

Daha önce rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki başrolü Burcu Özberk ile aşk yaşadığı ileri sürülen İlhan Şen, yeni ilişkisiyle adeta ters köşe yaptı. Oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele konsere geldi. Konser sonrası kulis tarafına geçen Şen'i gören Erkan Özerman yeni baskısı çıkan "İzmirli Dario" adlı kitabını imzalayarak verdi. Komik şeyler anlatan İlhan Şen, anlattıkları ile sevgilisini kahkahalara boğdu.





