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  4. Aşk Mantık İntikam final yaptı! Burcu Özberk Bali'den paylaştı

Aşk Mantık İntikam final yaptı! Burcu Özberk Bali'den paylaştı

25.04.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam final yapınca kendini hemen Bali'ye attı. Uzun süredir tatil yapmak isteyen Burcu Özberk'in Bali pozları hayranlarından beğeni topladı. Burcu Özberk diziyle ilgili ise "Veda etmek ne zormuş…" dedi.

Aşk Mantık İntikam final yaptı! Burcu Özberk Bali'den paylaştı

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ününe ün katan Burcu Özberk dizi final yapar yapmaz soluğu Bali'de aldı. Güzel oyuncu açıklamasında ise "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, Fox tv’ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim… Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu" dedi.

İzleyiciye veda eden Burcu Özberk Bali pozlarıyla beğeni topladı. Her fırsatta yazı özlediğini dile getiren Özberk mavi mini elbisesiyle gün batımında poz verdi.

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Güzel oyuncunun pozunu gören hayranları fotoğraflara beğeni yağdırdı. Takipçileri Burcu Özberk'e "Yine yakıyorsun", "Ateş ediyorsun" yorumları yaptı.

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Burcu Özberk
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