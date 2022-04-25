Aşk Mantık İntikam final yaptı! Burcu Özberk Bali'den paylaştı

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ününe ün katan Burcu Özberk dizi final yapar yapmaz soluğu Bali'de aldı. Güzel oyuncu açıklamasında ise "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, Fox tv’ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim… Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu" dedi.

İzleyiciye veda eden Burcu Özberk Bali pozlarıyla beğeni topladı. Her fırsatta yazı özlediğini dile getiren Özberk mavi mini elbisesiyle gün batımında poz verdi.

Güzel oyuncunun pozunu gören hayranları fotoğraflara beğeni yağdırdı. Takipçileri Burcu Özberk'e "Yine yakıyorsun", "Ateş ediyorsun" yorumları yaptı.



