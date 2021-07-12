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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in açıklamaları olay yarattı! İlk destek Deniz Işın'dan geldi

12.07.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in kadın oyuncuların yaşadığı zorlukları eski dizisinde yaşadığı çarpıcı bir olay üzerinden anlatması epey ses getirdi. "Leyla ile Mecnun"un yeni Leyla'sı Deniz Işın'dan da meslektaşına destek geldi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in açıklamaları olay yarattı! İlk destek Deniz Işın'dan geldi

Şu sıralar sevilen dizi "Aşk Mantık İntikam" ile ekranlarda olan Burcu Özberk, yine popülerliğinin zirvesine çıktı. Böylece, yıllar önce sektörde yaşadığı kötü olayları daha cesur bir şekilde dile getirme fırsatı buldu. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda sorulan "Sen hiç psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kaldın mı?" sorusuna çarpıcı yanıtlar veren ünlü oyuncunun sözleri çok ses getirdi. Kadın oyuncuların üzerindeki güzellik baskısının bir çeşit psikolojik şiddet olduğunu söyleyen Burcu Özberk, yıllar önce yaşadığı bir olay üzerinden "problemli" olarak etiketlendiğini söyledi.

Burcu Özberk

Eski işlerinden birinde yönetmenin ve erkek oyuncunun sette tahakküm kurduğunu söyleyen ünlü oyuncunun, "Ekip oldular. her şeye müdahale ediyorlardı, bunu kabul etmedim. Ama sonra sana ‘problemli’ diyorlar. Kadınlarda maalesef kendini korumak problemmiş gibi gösteriliyor. Ama öyle bir şey yok, sesimizi çıkarmak çok önemli." açıklaması büyük ses getirdi. Burcu Özberk'e ilk destek "Leyla ile Mecnun"un yeni Leyla'sı Deniz Işın'dan geldi.

"Bunlar da oyuncu oluyor"

Deniz Işın

Deniz Işın, meslektaşına kendi yaşadıklarından da örnekler vererek destek oldu. Sektöre girdiğinden beri diğer kadın arkadaşlarıyla birlikte çeşitli baskı, mobbing ve yıpratma çabalarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. "İşin daha da kötüsü sürekli, 'Buna alışacaksın, böyle olur, daha neler olacak kim bilir?" gibi cümleler duyup bunun inanılmaz derecede normalize edildiğine şahit oldum." diyen Deniz Işın, epey dertli görünüyordu.

Deniz Işın story

Kendisiyle ilgili hiç fikri olmayan insanların, "Bunlar da oyuncu oluyor, bunların da bir yerleri kalktı." şeklindeki beyanlarına maruz kaldığını söyleyen Deniz Işın, itiraz etmenin bir mecburiyet olduğunu söyledi.


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Burcu Özberk
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