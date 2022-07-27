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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

27.07.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Burcu Özberk son haftalarda, tatilden verdiği birbirinden cesur pozlarla magazin gündeminden düşmüyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Oyuncu kimliğiyle tanınan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam Esra rolüne hayat verdi. Ekranların tanınan simalarından biri olan Özberk, son zamanlarda iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

MİNİ ETEKLİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Mini etekli poz veren Burcu Özberk, beğeni yağmuruna tutuldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Geçtiğimiz haftalarda dekolteli pozlarını peş peşe yayınladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Ünlü isim o pozlarla magazin gündeminden düşmedi.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

İşte Burcu Özberk'in Instagram pozları...

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk aşk mantık intikam
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