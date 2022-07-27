Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk mini etekli pozuyla büyüledi

Oyuncu kimliğiyle tanınan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam Esra rolüne hayat verdi. Ekranların tanınan simalarından biri olan Özberk, son zamanlarda iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.
Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.
Mini etekli poz veren Burcu Özberk, beğeni yağmuruna tutuldu.
Geçtiğimiz haftalarda dekolteli pozlarını peş peşe yayınladı.
Ünlü isim o pozlarla magazin gündeminden düşmedi.
İşte Burcu Özberk'in Instagram pozları...
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