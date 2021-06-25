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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten ekibe sert çıkış: "Lokmam bitseydi.."

25.06.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, şu sıralar "Aşk Mantık İntikam" dizisindeki Esra rolüyle ekrana geliyor. Diziye dair pek çok paylaşım yapan ünlü oyuncu, ekibe sinirlendiği anlarla herkesi şaşırttı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'ten ekibe sert çıkış: "Lokmam bitseydi.."

Burcu Özberk, tiyatro bölümü mezunu olsa da öğrenciliği sırasında ekran macerasına başlamayan ender isimlerden biriydi. Ama ilk işinde dünya çapında izlenen "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynayacak kadar da şanslıydı. Sonraki projesi de 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları" olunca, Burcu Özberk'in önünde kimse duramadı. Bir anda ülkenin en popüler oyuncularından birine dönüşen ünlü isim, tiyatroya da ağırlık vererek oyunculuğunu iyice geliştirdi. "Aslan Ailem" ve "Afili Aşk" dizileriyle hayran kitlesini iyice büyüten ünlü oyuncu, son olarak ustası ve tiyatroda beraber çalıştığı Erdal Beşikçioğlu ile "Çocukluk" dizisinde başrolü paylaştı. Ne var ki, güçlü oyunculuklar ve ilgi çekici senaryo bile ekranda uzun ömürlü olmalarına yetmedi. Bir süre ara veren Burcu Özberk, izleyicinin çağrısına uyup yeniden bir romantik komedi ile ekrana gelmeye başladı. İlk bölümüyle çok beğenilen ve güzel izlenme oranları yakalayan "Aşk Mantık İntikam" dizisi sayesinde önceki projesinin hüsranını da unuttu. Hayranları için sık sık setten paylaşım yapmaya başlayan ünlü oyuncunun son paylaşımları ise oldukça şaşırtıcıydı.

"Lokmam bitseydi..."

Burcu Özberk İlhan Şen

Sette mola verdikleri anları paylaşan Burcu Özberk, hemen partneri İlhan Şen'le birlikte yemeğe çıktı. Ama molanın bittiğini duyunca da, "Lokmam bitseydi..." diyerek ekibe tepki gösterdi.

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Burcu Özberk
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