Aşk şehri Paris’in adı nereden geliyor? Paris isminin hikayesi nedir?

Aşkların ve sanatın konu olduğu Paris’in adının kökeni milattan öncesine dayanıyor. Kentin adı bugün Batı Avrupa’nın büyük bir kısmının eski ismi olan herkesin de “Asterix ve Oburix” filminden aşina olan Galyalılardan geliyor. Galyalılar Demir Çağı’ndan Roma İmpatorluğu dönemine kadar o bölgede yaşamış olan bir halktır. M.Ö. 1. yüzyılda Batı Avrupa’da yerleşkeler kuran Galyalılar çeşitli kabilelere ayrılırlardı ve bunlardan biri de Parisiilerdi. Parisiilerin yaşadığı bu bölgeye Roma İmparatorluğu “Civitas Parisiorum” (Parisiilerin şehri) adını veriyorlardı.

Romalıların “Lutetia” kelimesinin yerine kullandıkları “Civitas Parisiorum” ismi zamanla dönüşerek “Paris” adını almıştır. Parisiiler hakkında kesin bilgiler yoksa da Sezar’ın ordusunun bu bölgede gezinirken bölgenin hakiminin Parisiiler olduğu bilinmektedir. Kent “Paris” ismini ise bölgede 5. yüzyılda hüküm sürmeye başlayan Merovenj Hanedanı ile almıştır.



