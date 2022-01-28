Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimler? Netflix'ten yeni film!

İlgiyle takip edilen Neflix'in yeni filminin konusu ve ayrıntıları araştırılıyor. Henüz vizyona girmeden önce filmde yaşanan gelişmeler dikkat çekerken, ilk fragman ise yayına girdi. Peki Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? İşte yayın tarihi ve diğer detaylar...

NETFLİX AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin konusu hakkında Netflix’ten yapılan açıklamada “Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.” ifadelerine yer verildi. Filmde Demet Özdemir’in hayat verdiği karakter erkekleri çözdüğünü belirtecek ve bu konuda sürekli takipçilerine bilgiler verecek.

Takipçilerinin de karaktere "O zaman o taktikleri sen kullan" demesi üzerine karakter bu iddiayı kabul edecek ve bir erkeği nasıl tavladığını uygulamalı şekilde yazısında anlatmak için maceraya başlamış olacak. Filmde ayrıca Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı karakter de yakın arkadaş çevresinde kadınları tamamen çözdüğünü söyleyecek ve o da bunu ispatlamak için çevresiyle iddiaya girecek.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir

Şükrü Özyıldız

Hande Yilmaz

Ecem Atalay

Yasemin Yazıcı

Atakan Çelik

Doğukan Polat

Özgür Ozan

Deniz Baydar

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Netflix projesinin başrol oyuncularından Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda 11 Şubat’ta beklenen filmin vizyona gireceğini açıkladılar. Netflix’ten yapılan paylaşımda da 11 Şubat 2022 tarihi belirtildi. İlgiyle takip edilen filmin 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü’nden 3 gün önce vizyona girecek olması dikkatleri çekti.



