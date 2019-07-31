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Aşk Tesadüfleri Sever 2’de Zuhal Olcay sürprizi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 31.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Zuhal Olcay, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın üstlendiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filmiyle uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönüyor! Olcay’ın ilk sahneleri, merakla beklenen filmin Ankara’da devam eden setinde çekildi.

Aşk Tesadüfleri Sever 2’de Zuhal Olcay sürprizi

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın, yönetmenliğini bu defa İpek Sorak’la birlikte üstlendiği filmde rol alan sürpriz isimler ise yavaş yavaş açıklanıyor. “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin kadrosuna katılarak, uzun bir süre sonra sarsıcı bir aşk hikâyesiyle beyazperdeye dönmeye karar veren Zuhal Olcay’ın çekimleri, Ankara’dan sonra İstanbul’da da devam edecek.

Çekimleri süren “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak. “Aşk Tesadüfleri Sever 2” bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.

Zuhal Olcay - Ask Tesadufleri Sever 2 (2)

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri 21 Temmuz’da başlayan ve temmuz-ağustos aylarında çekimleri devam edecek olan film, Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçiriliyor.

Dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstleneceği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, Ocak 2020’de vizyondaki yerini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Tesadüfleri Sever 2 Ömer Faruk Sorak Zuhal Olcay İpek Sorak

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