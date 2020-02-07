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'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasında gözyaşları sel oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

31 Ocak’ta vizyona giren 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin galası, 29 Ocak Çarşamba akşamı Kanyon Cinemaximum’da ünlü isimlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasında gözyaşları sel oldu

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı filmin galasında, serinin ilk filminin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de ekibi yalnız bırakmadı. Galaya aynı zamanda Demet Akbağ, Gülben Ergen, Gökhan Özoğuz, Alper Saldıran, Murat Eken, Bennu Gerede, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Gökçe Bahadır, Burak Kut-Cansel Yeni, Batuhan Karacakaya, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Didem Balçın, Canan Ergüder-Kenan Ece, Damla Colbay, Ezel Akay, Derya Alabora, Okan Çabalar, Gül Gölge, Gülcan Arslan, Hande Doğandemir, Tamer Levent, İsmail Ege Şaşmaz - Hande Ünal, Neslihan Arslan, Şahika Ercümen, Şenay Gürler, Sevda Erginci, Doğaç Yıldız, Ceren Akdağ, Tansel Öngel, Aslı Melisa Uzun, Yağız Can Konyalı gibi birçok ünlü isim katıldı. Filme ilham veren hikâyenin gerçek kahramanlarından Gülçin Sınar Kiropoulos ise gecenin sürpriz konuğu oldu.

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Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan ve 1960’lardan günümüze uzanan hikâyesiyle konukları gözyaşına boğan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, sunduğu görsel zenginlik ve müzikleriyle de izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

“AŞK SEVMEKTEN VAZGEÇMEMEKTİR”

Hüzzam Film ve Böcek Film ortaklığında hayata geçirilen “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 1960’ların İstanbul’undan günümüz Ankara’sına uzanan, tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesi... Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan film, sanat ekibinin titiz çalışmalarla ortaya çıkardığı dekorları ve özenle seçilmiş mekânlarıyla izleyenleri zamanda duygusal bir yolculuğa çıkarırken adeta görsel bir şölen sunuyor.

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Büyük bir heyecan ve merakla beklenen “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, herkesin hayatında örneklerini yaşadığı tesadüflerin ve teğet geçişlerin öyküsünü, sarsıcı bir kurguyla bir kez daha beyazperdeye taşıyor. İki farklı dönemi anlatan film, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkarıyor.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Filmin zengin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen, Eli Mango gibi isimler yer alıyor.

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından filmin çekimleri yaklaşık iki ayda Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirildi. “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin afiş fotoğraflarını, serinin ilk filminde olduğu gibi Ankaralı fotoğrafçı Mehmet Turgut çekerken, afiş tasarımını da yine ilk filmin afişini hazırlayan Arda Aktaş (Daire Creative) yaptı.

Serinin ilk filminde olduğu gibi “Aşk Tesadüfleri Sever 2” de, çarpıcı hikâyesi ve etkileyici görsel anlatımının yanı sıra, müzikleriyle de çok konuşuluyor. Geçmişten günümüzde şarkı seçimleriyle seyircilerin kalbine dokunan filmin orijinal müzikleri ise, ilk filmde olduğu gibi yine Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.

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