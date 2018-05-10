MAGAZİN

Aşk ve Mavi'de Mümin Sarıkaya sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 21:49 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mümin Sarıkaya, çekimleri Kapadokya'da devam eden 'Aşk ve Mavi' dizisi oyuncularına sürpriz yaptı.

Aşk ve Mavi'de Mümin Sarıkaya sürprizi

ATV'de yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinin setini ziyaret eden Mümin Sarıkaya’yı gören oyuncular, hayranı oldukları şarkıcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıkaya, “Aşk ve Mavi’yi severek takip ediyorum. Özellikle Kapadokya’ya gelip seti ziyaret etmek istedim. Severek izlediğim birçok oyuncu arkadaşımla hatıra fotoğrafı çekildik. Böyle güzel bir dizinin müziklerine de katkı sağlamak guru verici” dedi.

Başrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizide müzikleri de çalan Sarıkaya, 'Ben Yoruldum Hayat' ve 'Öldüğümü Bilmesinler' şarkıları ile 'Aşk ve Mavi' hayranlarının beğenisini topladı.

fft16_mf11442896

İzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararıİzmir'de operasyon! 96 kişi için gözaltı kararı
Ortadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurduOrtadoğu'da tehlikeli gelişme! İsrail füzeleri orayı vurdu
Dolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekorDolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşk ve Mavi mümin sarıkaya

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merve Boluğur hakkında şaşırtan iddia

Merve Boluğur hakkında şaşırtan iddia

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Instagram'da birbirlerine girdiler! Tuğçe Aral'dan Jelena Karleusa'ya sert cevap

Instagram'da birbirlerine girdiler! Tuğçe Aral'dan Jelena Karleusa'ya sert cevap

Almeda Abazi’nin gizli planı ortaya çıktı!

Almeda Abazi’nin gizli planı ortaya çıktı!

Meryem Uzerli'den dünyaca ünlü isimle samimi fotoğraf

Meryem Uzerli'den dünyaca ünlü isimle samimi fotoğraf

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan mutluluk pozu

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan mutluluk pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.