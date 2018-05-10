Aşk ve Mavi'de Mümin Sarıkaya sürprizi

ATV'de yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinin setini ziyaret eden Mümin Sarıkaya’yı gören oyuncular, hayranı oldukları şarkıcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıkaya, “Aşk ve Mavi’yi severek takip ediyorum. Özellikle Kapadokya’ya gelip seti ziyaret etmek istedim. Severek izlediğim birçok oyuncu arkadaşımla hatıra fotoğrafı çekildik. Böyle güzel bir dizinin müziklerine de katkı sağlamak guru verici” dedi.

Başrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizide müzikleri de çalan Sarıkaya, 'Ben Yoruldum Hayat' ve 'Öldüğümü Bilmesinler' şarkıları ile 'Aşk ve Mavi' hayranlarının beğenisini topladı.





