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Aşk ve Mavi'den ayrılan Emrah İstanbul'u terk etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

‘Aşk ve Mavi’ dizisinden istediği ücreti alamayınca ayrılan şarkıcı Emrah, Bodrum’a yerleşti! Emrah İstanbul'a artık yalnızca iş için gelecek

Aşk ve Mavi'den ayrılan Emrah İstanbul'u terk etti

‘Aşk ve Mavi’ dizisinden ayrılmasıyla gündemde olan Emrah, önceki gün eşi Sibel Erdoğan’la Nişantaşı City’s çıkışında el ele objektiflere takıldı.

İki sezondur yer aldığı ‘Aşk ve Mavi’ dizisinden ayrılan şarkıcı, Bodrum’a yerleştiğini söyledi. Emrah, “Birkaç işimiz olduğu için İstanbul’a geldik” dedi.

Keyifli olduğu gözlenen şarkıcı, “Bu zamana kadar sadece yaz aylarını Bodrum’da geçiriyorduk ama bundan sonra kışın da orada yaşayacağız. İşimiz olduğu zaman İstanbul’a geleceğiz. Artık oradayız” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
emrah Aşk ve Mavi emrah

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