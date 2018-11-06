Aşk ve Mavi dizisi final mi yapıyor?

Geçen günlerde üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Show TV'nin 'Yeni Gelin' dizisi ani bir şekilde final kararı almıştı. Bir kötü haber de bugün atv'nin uzun soluklu dizisinden geldi. 'Aşk ve Mavi' dizisi final kararı aldı.

Kapadokya'da çekilen dizinin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan geçen haftalarda projeden ayrılmış, yerine Yaman karakteriyle kadroya Keremcem dahil olmuştu.

Keremcem'in gelişiyle bu sezon düşen reytingler iki kat artmıştı. Ancak bu gelişme de dizinin fişinin çekilmesine engel olamadı.

'Aşk ve Mavi'nin 78. bölümüyle ekrana veda edeceği öğrenilirken sevilen dizinin yerine cuma akşamları Ay Yapım'ın 'Şahin Tepesi' dizisinin gelmesi bekleniyor.

Hilal Saral'ın yönettiği, Melek Gençoğlu'nun senaryosunu yazdığı Şahin Tepesi dizisinde; Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Ebru Özkan başrolleri paylaşıyor.

