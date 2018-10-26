Aşk ve Mavi dizisinde Keremcem fit vücuduyla dikkat çekti! Keremcem hangi rolde oynuyor?

Yakışıklı oyuncu, yeni bölüm öncesi tanıtım olarak yayınlanan videoda fit vücudunu sergiliyor. Dizide konağın hizmetçisi Birgül'ü canlandıran Birgül Ulusoy'un ise Keremcem'in fit vücudunu gördükten sonra verdiği; "O ney ya!" tepkisi ile gülümsemeye sebep oldu.

Dizinin 75. bölümünden itibaren yeni başrolü olan Keremcem, 'Yaman' karakterini canlandıracak. Fazıl Göreçki'nin gayrimeşru oğlu olan Yaman, Göreçki ailesinde köklü değişiklere sebep olarak seyircinin nefesini kesecek.

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hakan Arslan'ın oturduğu dizide Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy gibi başarılı isimler rol alıyor. Aşk ve Mavi, cuma akşamları yeni bölümleriyle atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Göreçki Konağı'nda herkes Ali'nin eve dönmesini beklerken onun başına ne geldiğini sadece Cemal bilmektedir. Ali, abisinin büyük oyununu bozmuş ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Cemal, geri dönülemez bir şey yapmış ve bu belayı da başından kolaylıkla savuşturmuştur. Fazıl'a eski bir tanıdığının ölüm haberi gelir. Kadının mezarını ziyaret eden Fazıl kendisini izleyen Cemal'den habersizdir. Kadının kim olduğunu öğrenmeye çalışan Cemal yıllardır gizlenen bir gerçeği ortaya çıkarır.



