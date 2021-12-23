Aşkı aramak için şişeye not yazan adam, 22 yıl sonra mektubunu buldu

Ergenlik dönemlerinde bir sevgili arayışında olduğu için kendisini özgüvensiz ve yalnız hissettiğini dile getiren Caulfield oldukça değişik bir yöntem seçti. Film ve dizilerde notların şişelerin içinde başkalarına mesaj olarak gönderildiği karelere özendiğini söyleyen Caulfield, bu şekilde aşkı bulabileceğini umduğunu ifade etti. Ancak İrlandalı adamın mektubu çok uzağa gitmedi ve 22 yıl sonra karşısına çıktı. Stephen Caulfield, ergenlik dönemlerinde yazdığı bu mektubu eşi ve çocuklarıyla beraber okuduklarını açıkladı.

“BABA VİRAL OLDUN”

Şişenin biraz daha uzağa gideceğini umduğunu dile getiren Stephen Caulfield, 22 yıl sonra çocukları ve eşiyle beraber mektubu açtı. Mektupta yer alan “22 yaşındayım. Eğer kızsan lütfen bana yaz. Teşekkürler” ifadeleri gülümsetti.

Eşinin ve çocuklarının başvurduğu yönteme güldüğünü ifade eden Caulfield, “1999’da Campbell'ın garajının yanındaki rıhtıma attım ve kesinlikle unutmuştum. Sadece ne kadar ileri gideceğini görmek için yapılan bir şakaydı. Daha önce de gençken buna benzer bir şey yapmıştım. Eşim ve çocuklarım buna güldü. Kızım viral olduğumu söyledi” dedi.



