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Kayıp mektupları bit pazarında buldu! Orijinal alıcısına ulaşma çabası sosyal medyada popüler oldu

29.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Chelsey Brown, 1900’li yılların başından kalan bir dizi kayıp mektuba bit pazarında rastladığında büyük bir heyecan yaşadı. Mektubun orijinal alıcısını bulmak için çaba sarf eden Brown, büyük yeğene ulaştı ve bu serüveni sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayıp mektupları bit pazarında buldu! Orijinal alıcısına ulaşma çabası sosyal medyada popüler oldu

Chelsey Brown, 1915 tarihli mektupları Kasım ayı başlarında bir bit pazarında buldu ve birbirlerine mektup yazan “harika” arkadaşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgisini çekti. Neşeli mektuplar Sefiller'in okunması üzerine dostane bir tartışmayı içeriyordu. Ancak New York’taki bit pazarında rastladığı mektuplarda alıcının soyadına dair hiçbir bilgi bulunmuyordu. Brown, nüfus sayımı kayıtlarını kullanarak alıcının ikinci soyadını öğrenmek için adresini aradı ve ardından MyHeritage'de doğrudan torunları olmayan ancak yaşayan birkaç akrabası olan bir soy ağacı keşfetti.

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AİLEYE ULAŞTI

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Mektuplarda yazanların samimiyetinden çok etkilendiğini dile getiren Brown, “Metni okurken sanki 1915 yılında yaşamış gibi hissettim. İki arkadaşın arasındaki diyologlar beni zaman tüneline götürdü” dedi. Orijinal alıcının birçok yeğeni olduğunu keşfeden Brown, bulduğu mektupları iletmek için aileye ulaştı.

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“ÇOK MUTLU OLDUM”

Yeğeni ile temasa geçtikten sonra onlara mektupları verdiğinde ailenin çok mutlu olduğunu dile getiren Brown, orijinal sahibini hayat hikâyesini öğrenme şansına sahip oldu. Yeğeni büyük halası için, “Mektuplar bizim için sürpriz oldu. Apple Selden benim büyük halamdı ve onu çok iyi tanırdım. Büyürken devamlı olarak yanımdaydı. Hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı. Küçük erkek kardeşi ve onun karısıyla beraber LeRoy’da aile çiftliğinde yaşıyordu. 1974 yılında ben 17 yaşındayken aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

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