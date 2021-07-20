Aşkın gücünü ispat etti! Victor Hugo’ya duyduğu aşk nedeniyle hayatını heba eden kadın: Juliette Drouet

Dünya edebiyatı klasikleri arasında pek çok önemli eser bulunuyor. Bunlardan biri de ‘Sefiller’ olarak kabul ediliyor. Napolyon’un ordularında general olan Joseph-Leopold Sigisbert Hugo’nun oğlu olan Victor Hugo’nun eserleri kadar özel hayatı da dikkat çekiciydi. Evli ve 5 çocuk babası olan Hugo’nun evlilik dışı pek çok ilişkisi oldu. Victor Hugo, 30 yaşındayken Lucrece Borgia Piyesinde oynayan bir kadın oyuncu Juliette Drouet ile tanıştı. İkisi de aslında ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Victor Hugo’nun evli olmasına rağmen onların aşkın tam 50 yıl sürdü.

Julienne Josephine Gauvain olarak doğan Juliette’in çocukluk yılları büyük zorluk ve sefalet içinde geçti. Babası bir terzi annesi ise hizmetçiydi. Doğumundan birkaç ay sonra annesi, bir yıl sonra da babasını kaybetti. Juliette’i amcası büyüttü. Edebiyata ve şiire ilgi duyan Juliette, 1825 yılında heykeltıraş James Pradier ile tanıştı ve kısa süre sonra kızları Claire’i doğurdu. Ancak evlenme düşüncesine karşı oldukları için onunla evlenmedi. 1829’de ise oyunculuk kariyeri başladı. Juliette, Lucrece Borgia piyesinde Victor Hugo ile tanıştı. Ondan sonrasında ise hayatı tamamen değişti. Hugo, Juliette’in çalışmasını ve gösterişli kıyafetler giymesini yasakladı. Juliette tiyatrodan ayrıldı ve maddi olarak oldukça zorlanmaya başladı. Ancak Hugo’ya hep yakın oturuyordu. Evi Hugo ve karısının oturduğu evin yan sokağındaydı.

HAYATI SEFALET İÇİNDE GEÇTİ

Victor Hugo, maddi durumu iyi olmasına ve rahat bir hayat yaşamasına rağmen sevgilisine yardım etmemeyi seçti. Ona maddi anlamda destek olmanın hem kendi hem de sevgilisinin itibarını zedeleyeceğini düşündü. Son derece otoriter olan Victor Hugo, Juliette’nin herhangi biriyle onun izni olmadan iletişim kurmasını ve evden çıkmasını yasakladı. Drouet, eşyalarını rehin alarak verip, hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Çünkü bir geliri yoktu. Çoğu zaman şöminesinde yakacağı bir odun alamıyor, çok soğuk olduğunda yatağından çıkmıyordu. Juliette’nin yaşadığı bu zorluklar karşısında ise Hugo ona yardım etmiyor hatta yeni bir kıyafet almasına dahi izin vermiyordu. Juliette Drouet çoğu zaman günlerini Victor Hugo’ya mektup yazarak geçiriyordu. Ona toplam 20 bin mektup yazdığı söyleniyor.

‘YIL DÖNÜMÜ KİTABI’

Victor Hugo, yaşadığı dönemde oldukça popülerdi. Hatta yazarı görmeden sadece şiirlerini okuyan kadınların bile ona aşık olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklara göre, yazarın 2 yıl içinde 200’den fazla sevgilisi oldu. Victor Hugo ve Juliette hayatları boyunca “Yıldönümü kitabı” adını verdikleri kırmızı bir defter tuttu. Bu deftere her yıl ilk birlikte oldukları gecenin yani 16 Şubat 1833 tarihinin yıldönümünü anmak için bir metin yazdılar.



