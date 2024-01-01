Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeni yıla birlikte girdi: Kızları Nazlı'nın son hali dikkat çekti...

Türkiye, yeni yılı coşkuyla girdi. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi. Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin dört bir yanında ünlü sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle renklendi. Ünlü isimler, 2024 yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Ünlü isimlerin kimisi evinde yılbaşını kutladı, kimisi ise sahnede kutladı.

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Dinleyiciler arasında 2006'da evlenip 2012'de boşandığı oyuncu Haluk Bilginer ve kızları Nazlı da vardı.

Eski eşler birlikte sahnede şarkı söyledi, kızları Nazlı da o anları cep telefonuyla kaydetti. 17 yaşındaki Nazlı'nın büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.







