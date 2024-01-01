MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeni yıla birlikte girdi: Kızları Nazlı'nın son hali dikkat çekti...

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer yeni yıla birlikte girdi: Kızları Nazlı'nın son hali dikkat çekti...

01.01.2024 16:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin dört bir yanında ünlü sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle renklendi. Ünlü isimler, 2024 yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Kimisi evinde kutladı, kimisi ise sahnede kutladı. Usta oyuncu Haluk Bilginer yeni yıla, Kıbrıs'ta 2012'de boşandığı şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin sahne aldığı otelde girdi.

Türkiye, yeni yılı coşkuyla girdi. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi. Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin dört bir yanında ünlü sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle renklendi. Ünlü isimler, 2024 yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Ünlü isimlerin kimisi evinde yılbaşını kutladı, kimisi ise sahnede kutladı.

depophotos18182171jpg-pY6Ypc7H_UWee3lYsAUeOQ (1)

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Dinleyiciler arasında 2006'da evlenip 2012'de boşandığı oyuncu Haluk Bilginer ve kızları Nazlı da vardı.

nazlijpeg-CKnsQ4F6zEKBc6keOZQN6w (1)

Eski eşler birlikte sahnede şarkı söyledi, kızları Nazlı da o anları cep telefonuyla kaydetti. 17 yaşındaki Nazlı'nın büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erçel cephesinden güzel haber geldi: Müjdeyi zil çalarak duyurdu!Erçel cephesinden güzel haber geldi: Müjdeyi zil çalarak duyurdu!
Gökbakar'ın 'yılbaşı' paylaşımı gündem oldu!Gökbakar'ın 'yılbaşı' paylaşımı gündem oldu!
Duygusal sürpriz: İbrahim Tatlıses sahne sonrası ağladı!Duygusal sürpriz: İbrahim Tatlıses sahne sonrası ağladı!
Anahtar Kelimeler:
Aşkın Nur Yengi Haluk Bilginer sosyal medya yaşında gecesi
En Çok Okunan Haberler
Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

Yeni yılın ilk zammı! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

Yeni yılın ilk zammı! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

O Ses Türkiye'ye eski aşıklar damga vurdu! Birbirlerine sarılmaları gündem oldu

O Ses Türkiye'ye eski aşıklar damga vurdu! Birbirlerine sarılmaları gündem oldu

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.