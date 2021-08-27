Aşkın Tarifi 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Fırat, Naz'a hastalığını açıklıyor

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi'nin 30 Ağustos Pazartesi ekrana gelecek olan 12. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fırat'ın aniden ortaya çıkan sağlık sorunu herkesi çok tedirgin ediyor.

Fırat’ın parayı nereden aldığı açığa çıkınca hem Naz hem de aile cephesinde fırtınalar kopacak.

Fırat’ın yaptıklarından dolayı ona güvenmemesine rağmen Naz’ın aşkı yine ağır basacak. Taylan, Naz ile Fırat’ın var olan bağını kökünden yok etmek için yeni planlar içinde olacak.

Fırat, baş gösteren sağlık durumu yüzünden çok büyük bir zorluğun içine girecek.

Acaba bu durumu saklamaya becerebilecek mi yoksa Naz’la yepyeni bir uçurumun kıyısına mı gelecek?



