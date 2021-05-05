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  4. Aşkın Tarifi dizisinin fotoğraf çekiminden özel anlar! İşte Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Aşkın Tarifi dizisinin fotoğraf çekiminden özel anlar! İşte Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin konusu ve oyuncu kadrosu

05.05.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi’nin fotoğraf çekimi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Çekimler için bir araya gelen oyuncuların keyifli dakikaları kamera arkası görüntülere yansıdı. Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan dizi Haziran ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

Aşkın Tarifi dizisinin fotoğraf çekiminden özel anlar! İşte Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

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AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

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Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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Kanal D Kadir Doğulu
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