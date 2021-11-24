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  4. Aşkları doludizgin! Survivor şampiyonu İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker ile pozunu paylaştı!

Aşkları doludizgin! Survivor şampiyonu İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker ile pozunu paylaştı!

24.11.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlayan Balaban'dan aşk pozu geldi.

Aşkları doludizgin! Survivor şampiyonu İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker ile pozunu paylaştı!

Survivor macerası son bulduktan sonra memleketi Antalya'ya dönerek nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Balaban, sevgili olduktan sonra ilk defa İlayda Şeker ile pozunu paylaştı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker ile pozunu paylaştı!

İlayda Şeker, Balaban'ın paylaşımına ''Sabah sabah elim yüzüm şiş. Neyse ki ilk koşum çok iyiydi. 1 kilometre koştum'' yorumunu yaptı.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker ile pozunu paylaştı!

İsmail Balaban, sosyal medyada sevgilisi İlayda Şeker'e 'Barbie' kelimesiyle hitap ediyor. Şeker ise Balaban'a 'İsom' diyor.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker ile pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, evliliğe yeşil ışık yakmıştı. Kendisini 5 yıl sonra Antalya'da gördüğünü söyleyen Şeker, bir an olsun Balaban'ın yanından ayrılmıyor.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban sevgilisi İlayda Şeker ile pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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