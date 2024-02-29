Aşkları kısa sürdüğü iddia edilmişti! Serenay Sarıkaya Mert Demir'in konserinde görüntülendi! Şarkılarına böyle eşlik etti

Şarkıcı Mert Demir ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'ün vokalliğini üstlenmişti. Haklarında çıkan aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen ikilinin ayrıldıkları da iddialar arasındaydı. Pop Bizde'de yer alan paylaşıma göre Serenay Sarıkaya Mert Demir'in konserine giderek şarkılarına eşlik etti.

Mert Demir İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Demir'i dinlemeye gidenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.

Demir'e moral vermek için gelen Sarıkaya, konser anına kadar kuliste kaldı.

Konser başlayınca salona geçen Sarıkaya, Mert Demir'in şarkılarıyla eğlendi.









