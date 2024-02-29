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  4. Aşkları kısa sürdüğü iddia edilmişti! Serenay Sarıkaya Mert Demir'in konserinde görüntülendi! Şarkılarına böyle eşlik etti

Aşkları kısa sürdüğü iddia edilmişti! Serenay Sarıkaya Mert Demir'in konserinde görüntülendi! Şarkılarına böyle eşlik etti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.02.2024 00:59
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik'in iddiasına göre ''Mert Demir bir konserinde 'Ben ayrılık şarkıları söyleyeceğim bugün çünkü ben ayrıldım'' demişti. Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in konserine giderek şarkılarına eşlik ettiği anlar kaydedildi.

Şarkıcı Mert Demir ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'ün vokalliğini üstlenmişti. Haklarında çıkan aşk iddiaları ile gündemden düşmeyen ikilinin ayrıldıkları da iddialar arasındaydı. Pop Bizde'de yer alan paylaşıma göre Serenay Sarıkaya Mert Demir'in konserine giderek şarkılarına eşlik etti.

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Mert Demir İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Demir'i dinlemeye gidenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.

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Demir'e moral vermek için gelen Sarıkaya, konser anına kadar kuliste kaldı.

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Konser başlayınca salona geçen Sarıkaya, Mert Demir'in şarkılarıyla eğlendi.

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