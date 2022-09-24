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  4. Aşklarını ilan eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’den yeni hamle! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ın ablasıyla sosyal medyadan takipleşmeye başladı

Aşklarını ilan eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’den yeni hamle! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ın ablasıyla sosyal medyadan takipleşmeye başladı

24.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım’la birlikteliklerini geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilan etmişti. İlişkilerinin yolunda gittiğini ifade eden ikiliden Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım’la sosyal medyadan takipleşmeye başladı.

Aşklarını ilan eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’den yeni hamle! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ın ablasıyla sosyal medyadan takipleşmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan aşk dedikodularını doğrulayan oyuncu Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz yeni bir aşka yelken açtıklarını ilan etmişti. Beraber katıldıkları Melike Şahin konserinde taze aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" dedi. Şu anda evlilik düşünceleri olmadığını belirten ikiliden yeni hamle geldi.

“AİLEYE GİRDİ”

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medyadan takipleşmeye başladı. Sosyal medyadaki bu takipleşmesi dikkatleri çekerken kullanıcılar tarafından “Aileye girdi” şeklinde yorumlandı.

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Kaan Yıldırım Pınar Deniz Pınar doğru karakteri
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