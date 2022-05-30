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  4. Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "İlah mısın silah mısın?"

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "İlah mısın silah mısın?"

30.05.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çektiği videolar ile ün kazanan Aslı Bekiroğlu oyunculuk projeleriyle adını daha geniş kitlelere duyurmayı başardı. Benim Tatlı Yalanım, Jet Sosyete, Adı Mutluluk gibi projelerde oynayan Aslı Bekiroğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla bir hayli takip ediliyor.

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "İlah mısın silah mısın?"

Şöhret macerasına sosyal medya için çektiği mizah içerikleriyle başlayan Aslı Bekiroğlu, yıllar içerisinde rol aldığı dizi, film projeleriyle en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Aslı Bekiroğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

DEKOLTELİ POZUYLA NEFES KESTİ

Aslı Bekiroğlu kırmızı, derin göğüs dekolteli pozuyla adeta nefes kesti.

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Ünlü güzelin o pozuna, "İlah mısın silah mısın?", "Işıl ışılsınız hanımefendi" gibi yorumlar geldi.

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Zaman zaman korkusuz pozlarıyla da gündeme gelen Bekiroğlu'nun sosyal medyada 927 bin takipçisi bulunuyor.

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

2018'de 'Yıldızı Parlayanlar' ödülü alan Aslı Bekiroğlu birçok dizi, film projelerinde yer aldı.

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

2022'nin ocak ayında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında ördek maskesinin ardındaki isim olan Bekiroğlu, herkesi şaşırtmıştı.

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu Instagram
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