Aslı Bekiroğlu derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! "İlah mısın silah mısın?"

Şöhret macerasına sosyal medya için çektiği mizah içerikleriyle başlayan Aslı Bekiroğlu, yıllar içerisinde rol aldığı dizi, film projeleriyle en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Aslı Bekiroğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

DEKOLTELİ POZUYLA NEFES KESTİ

Aslı Bekiroğlu kırmızı, derin göğüs dekolteli pozuyla adeta nefes kesti.

Ünlü güzelin o pozuna, "İlah mısın silah mısın?", "Işıl ışılsınız hanımefendi" gibi yorumlar geldi.

Zaman zaman korkusuz pozlarıyla da gündeme gelen Bekiroğlu'nun sosyal medyada 927 bin takipçisi bulunuyor.

2018'de 'Yıldızı Parlayanlar' ödülü alan Aslı Bekiroğlu birçok dizi, film projelerinde yer aldı.

2022'nin ocak ayında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında ördek maskesinin ardındaki isim olan Bekiroğlu, herkesi şaşırtmıştı.





