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Aslı Bekiroğlu fotoğraflar için harekete geçti: Hepinize dava açtım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 19:41 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir süredir sosyal medyada dolaşan kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayanlar ve paylaşanlar için suç duyurusunda bulundu. Bekiroğlu, "Hepimize nasıl dava açılacak diye düşünmeyin, açtım" ifadelerini kulandı.

Aslı Bekiroğlu fotoğraflar için harekete geçti: Hepinize dava açtım

Instagram hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu yasal sürecin başladığı belirtti.

İşte Bekiroğlu'nun açıklaması:

Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

"Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım"

aslı


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