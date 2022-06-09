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  4. Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

09.06.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak sosyal medya ile ün kazanan Aslı Bekiroğlu oyunculuk alanında iyi bir kariyer yaptı. Ünlü isim son zamanlarda Instagram pozlarıyla takipçilerini şaşırtmaya başladı.

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde alan Aslı Bekiroğlu, 2013 yılından beri dönem dönem ekran önünde yer alıyor. Son zamanların sempatik oyuncularından biri olan Bekiroğlu, cesur pozuyla göze çarptı.

SÜTYENİYLE POZ VERDİ

Aslı Bekiroğlu, 2015'de ekranlara gelen Adı Mutluluk dizisinde canlandırdığı Sera Yüksel karakteri ile tanındı.

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

İlerleyen yıllarda Yol Arkadaşım, Dudullu Postası, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer aldı.

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

Aslı Bekiroğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpmaya başladı.

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

Ünlü isim bu defa gömleğinin düğmelerini açtı ve sütyeniyle kamera karşısına geçti.

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

930 bin takipçisi olan Bekiroğlu'nun o pozuna takipçileri, beğenilerini ve yorumlarını eksik etmedi.

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

26 yaşındaki genç oyuncunun iki ödülü bulunuyor.

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini altı! Sütyeniyle poz verdi

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Aslı Bekiroğlu
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