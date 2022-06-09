Aslı Bekiroğlu gömleğinin düğmelerini açtı! Sütyeniyle poz verdi

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde alan Aslı Bekiroğlu, 2013 yılından beri dönem dönem ekran önünde yer alıyor. Son zamanların sempatik oyuncularından biri olan Bekiroğlu, cesur pozuyla göze çarptı.

SÜTYENİYLE POZ VERDİ

Aslı Bekiroğlu, 2015'de ekranlara gelen Adı Mutluluk dizisinde canlandırdığı Sera Yüksel karakteri ile tanındı.

İlerleyen yıllarda Yol Arkadaşım, Dudullu Postası, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde yer aldı.

Aslı Bekiroğlu son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla göze çarpmaya başladı.

Ünlü isim bu defa gömleğinin düğmelerini açtı ve sütyeniyle kamera karşısına geçti.

930 bin takipçisi olan Bekiroğlu'nun o pozuna takipçileri, beğenilerini ve yorumlarını eksik etmedi.

26 yaşındaki genç oyuncunun iki ödülü bulunuyor.





