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Aslı Bekiroğlu: 'Gözünün içine bakıp şarkı söylemek zordu'

DİZİ HABERLERİ  | 20.04.2018 02:14 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisinde Melike karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aslı Bekiroğlu, Sarp Apak ile birlikte şarkı söylediği sahne hakkında "Gözlerinin içine bakıp söylemek çok zordu' dedi.

Aslı Bekiroğlu: 'Gözünün içine bakıp şarkı söylemek zordu'

Jet Sosyete'nin 22 yaşındaki oyuncusu Aslı Bekiroğlu, NTV'ye verdiği röportajda, dizinin en dikkat çeken sahnesi hakkında konuştu.

'SARP'LA ENERJİMİZ TUTUYOR'
Bekiroğlu, dizide Ozan karakterini canlandıran Sarp Apak ile birlikte şarkı söylediği sahne hakkında şunları söyledi:

"Ben küçüklüğümden beri şarkıcı olmak istemişimdir. Onun uğruna konservatuar okudum 6 sene. Şarkı söylemeyi de çok severim ama sesim ergenliği geçirmeden evvel çok daha ince çok daha güzeldi, o biraz heves kırıcı oldu. Ama yine de çok eğlenerek ve severek yaparım bu şarkı söyleme işini. Sarp'la sahnemize gelince, hayatım boyunca hiç insan içinde söyleyemedim şarkı. Tabi biliyorum oyunculuk yapıyoruz ama bir de orda karşımdakinin gözünün içine bakıp söylemek falan benim için çok zordu. Ama yine de çok eğlendim, Sarp'la enerjimiz çok iyi tutuyor gerildiğim yerlerde beni rahatlatıyor hep"

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jet sosyete Aslı Bekiroğlu

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