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Aslı Bekiroğlu: Sevenlerimi ikiye böldü

18.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmaj değişikliğine giderek saçlarını örgü yaptıran oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Aslı Bekiroğlu: Sevenlerimi ikiye böldü

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arkadaşlarıyla birlikte köpeklerini gezintiye çıkardıklarını ifade eden Aslı Bekiroğlu, yeni imajı sorulunca, "Yapımı acı verici oldu, çok canım yandı doğrusu. Bir yandan da bu imaj değişikliği sevenlerimi ikiye böldü ama ben sevdim bu halimi" dedi.

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Yeni bir projesi olup olmadığı sorulan Bekiroğlu, "Yeni sezonda ekranda olur muyum bilemiyorum. Şu an senaryosunu okuduğum bir sinema projesi var sadece" diye konuştu.
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Ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını cevapladıktan sonra yürüyüşüne devam etti.


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu saç modelleri
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