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Aslı Enver: Anne olmak istiyorum

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 13:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'a annelik mesajı vererek, "Kendimi anne olarak görmek istiyorum" dedi

Aslı Enver: Anne olmak istiyorum

Murat Boz ile uzun süredir birlikte olan İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver evlilik sinyali verdi.

Boz için, “O hayatta gördüğüm en mütevazı insan” diyen 33 yaşındaki Enver, “Evlilik fikrine nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna ise “İleride kendimi anne olarak görmek istiyorum” diye yanıt verdi.

"AYNI ŞEYLERDEN ZEVK ALIYORUZ"

Aslı Enver geçen aylarda bir dergiye verdiği röportajda ise Murat Boz ile olan ilişkisinden şöyle bahsetmişti:

“Dizi için haftanın 5-6 günü yoğun çalışıyorum. Tek lüksüm uyku. İzin günümde haftanın yorgunluğunu atıyorum. Kahvaltı yaptıktan sonraki en büyük keyfim evde ya da sinemada film izlemek. Murat da benim gibi. Aynı şeylerden zevk alıyoruz.“

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Aslı Enver

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