Aslı Enver'den Önder Öztarhan açıklaması!

Oyuncu Aslı Enver, önceki akşam iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikte Ortaköy'deki bir mekanda yemek yedi. Çifte, Öztarhan'ın annesi de katıldı.



Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ilişkisi hakkında "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor." açıklamasını yaptı.



"ARABA ÖNDER'İN DEĞİL"

Başrollerini Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde Kaan Urgancıoğlu’nun kullandığı arabanın iş insanı Önder Öztarhan'ın olduğu iddia edilmişti.



Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Enver, "Araba Önder Öztarhan'ın değil. Lütfen beni sıkıştırmayın. Duygu yüklü bir iş yaptık. Karşılığını almak istiyoruz, gerisi hiç önemli değil" dedi.

Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesi ile buluşması hatırlatılan güzel oyuncu, "İlişkimiz yolunda arkadaşlar" demekle yetindi.



