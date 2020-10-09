Aslı Enver'den samimi itiraf

Oyuncu Aslı Enver, konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında hakkında merak edilenleri anlattı.

Fazla neşeli olunca kendini tutamadığını ve arkadaş çevresine mesaj atıp, daha sonra pişman olduğunu söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, “Bazen parmaklarımı kırmak istiyorum. Bu yüzden sosyal medyayla mesafeli durmaya çalışıyorum. Her şeyi herkese anlatıyorum” dedi.

İşte Enver’in açıklamalarından satırbaşları:

İnsanların senin hakkında düşündüğü ama ‘olmayan şey’ nedir?

Hanım hanımcık ve içime kapanık olduğumu düşünüyorlar ama hiç alakası yok. Heyecan yaşamayı severim. Siz beni kendi alanımda görün.

Duygusal bağın olan en saçma şey ne?

Arabam. O kadar çok seviyorum ki onu. Hep bir yerlere gittik geldik. Anılarım var.

Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey?

Abimin ‘Amockachi’li Beşiktaş forması giyip beden dersine girmiştim. Hoşlandığım çocuk Beşiktaşlıydı. İşe yaramıştı. Çocuk ‘Bu ne yapıyor?’ diye bakmıştı.

Dinlemekten kendini alamadığın bir şarkı var mı?

‘Doksan altmış doksan vücudum var’ şarkısı. Arabaya binince açıyorum. Hoşuma gidiyor.