Aslı Enver göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Güzelliği büyüledi...

Uzun bir süredir televizyon dizilerinde rol almayan güzel oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Disney Plus etkinliğine katılan Aslı Enver, o gece giydiği göğüs dekolteli sarı elbiseli pozlarını paylaştı. Enver paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi.

DEKOLTELİ SARI ELBİSESİYLE OLAY YARATTI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yeni yayın platformu Disney Plus'ın lansmanına katılan ve güzelliğiyle damga vuran Aslı Enver, muhteşem fiziğiyle dikkat çekti.

Lansmanda giydiği göğüs dekolteli sarı elbisesiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan Aslı Enver, takipçilerinin adeta yüreklerini hoplattı.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştıran Enver'in bu paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden bazıları, "Ortalığı resmen yaktın yıktın" gibisinden yorumlarda bulundu.

MİNİ ŞORTLU POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini şortuyla pozlarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerini büyülemeyi başarmıştı.

Aslı Enver'in o paylaşımlarına takipçileri, "Harika gözüküyorsun" ve "Çok güzel fiziğin var" gibisinden yorum yağdırmıştı.





