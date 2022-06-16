MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Enver göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Güzelliği büyüledi...

Aslı Enver göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Güzelliği büyüledi...

16.06.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Netflix'te yayınlanan Sen Yaşamaya Bak filminde canlandırdığı Melisa karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı Disney Plus gecesinde giydiği göğüs dekoltesi sarı elbisesiyle herkesi mest eden Aslı Enver, bu pozlarını Instagram hesabında paylaştı. Enver'in paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

Aslı Enver göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! Güzelliği büyüledi...

Uzun bir süredir televizyon dizilerinde rol almayan güzel oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Disney Plus etkinliğine katılan Aslı Enver, o gece giydiği göğüs dekolteli sarı elbiseli pozlarını paylaştı. Enver paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi.

DEKOLTELİ SARI ELBİSESİYLE OLAY YARATTI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yeni yayın platformu Disney Plus'ın lansmanına katılan ve güzelliğiyle damga vuran Aslı Enver, muhteşem fiziğiyle dikkat çekti.

287971394_701610884435360_8927999793447803460_n

Lansmanda giydiği göğüs dekolteli sarı elbisesiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan Aslı Enver, takipçilerinin adeta yüreklerini hoplattı.

287792478_767821030882623_3534228395363574419_n

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştıran Enver'in bu paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçilerinden bazıları, "Ortalığı resmen yaktın yıktın" gibisinden yorumlarda bulundu.

287650430_438116878148259_7674039572385349207_n

MİNİ ŞORTLU POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından mini şortuyla pozlarını paylaşan güzel oyuncu, takipçilerini büyülemeyi başarmıştı.

286374420_577869453777078_7451014368005613139_n

Aslı Enver'in o paylaşımlarına takipçileri, "Harika gözüküyorsun" ve "Çok güzel fiziğin var" gibisinden yorum yağdırmıştı.

286672454_182496244129897_5567640062360929044_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Tarz Benim'in Özlem Özden'i son haliyle şoke etti! "Sana ne olmuş böyle"Bu Tarz Benim'in Özlem Özden'i son haliyle şoke etti! "Sana ne olmuş böyle"
Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktıBeşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı
Türk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdıTürk televizyonlarında bu da yaşandı! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Vatandaşa büyük kolaylık! Tapular artık e-Devlet üzerinden...

Vatandaşa büyük kolaylık! Tapular artık e-Devlet üzerinden...

İlginizi Çekebilir

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.