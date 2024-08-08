Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partneri Engin Akyürek oldu! Sosyal medya yıkıldı

Kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023 tarihinde kucağına alan Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu teklifleri de değerlendiriyordu.

Adım Farah dizisi için Aslı Enver'e teklif gitmiş ancak oyuncunun annelik için ara verdiği dönem olduğu için teklifi reddetmişti.

Aslı Enver Netflix için çekilecek Kuşatma dizisini ise kabul etti.

Nihal karakterine hayat verecek Aslı Enver için, Osman karakterine hayat verecek bir partner aranıyordu.

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Aslı Enver “Kuşatma” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanırken başrolü paylaşacağı isim de merak konusu olmuştu.

Televizyon Dünyası'ndaki habere göre; Aslı Enver'in Kuşatma dizisinde partnerinin Engin Akyürek olması bekleniyor.



Engin Akyürek ile Aslı Enver'in partner olacağı haberi sonrası sosyal medya yıkıldı. Engin Akyürek hızlıca X'te en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Bu haberi görenler "Çok şükür muhteşem ikili", "Engin ve Aslı mı? Muazzam", "Oyunculuk resitali", "Özlemiştik dönüyor efsane" yorumlarında bulundu.