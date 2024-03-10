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Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi! "Maşallah güzellik anneden"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 15:10
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Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Berkin Gökbudak ile evli olan oyuncunun kızının güzelliğine yorum yağdı.

Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi! "Maşallah güzellik anneden"

Uzun yıllar Murat Boz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla evlenmişti. Aslı Enver ve Berkin Erbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var.

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyordu. Ta ki bugüne kadar...

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Güzel oyuncu Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Elay'ın pozlarını görenler kendilerini tutamadı ve "41 kere maşallah", "Güzellik anneden", "Çok güzel maşallah" yorumlarında bulundu.

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