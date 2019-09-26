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Aslı Enver: Murat Boz ile ortak proje...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Aslı Enver, "Murat Boz'la yakın zamanda bir projede birlikte yer alacak mısınız?" diye soran muhabirlere "Gündemimizde yok" cevabını verdi.

Aslı Enver: Murat Boz ile ortak proje...

Aslı Enver önceki gün bir alışveriş etkinliğine katıldı.

“Kavak Yelleri”nde birlikte rol aldığı Didem İnselel’in standını ziyaret eden güzel oyuncu magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtladı. Aslı Enver yeni bir dizi projesinin olup olmadığı ile ilgili soruya "Netleşen bir şey yok, kısmet” diye yanıt verdi.

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Bunun üzerine magazin muhabirleri "Sevgiliniz Murat Boz'la yeniden aynı proje yer almak gibi bir düşünceniz var mı?" diye sordu.Aslı Enver, “Hiç öyle bir gündemimiz yok şu an” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz

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