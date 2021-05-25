Aslı Hünel: Makyajsız olarak beni gördü, bak dedim ürün bu

''Dostluk kavramını çok çabuk tükettiğimizi anladım. Adım attığım zaman bile benden rahatsız olan insanlar olduğunu fark ettim. 25 yıldır beni çekmek istedikleri yarışın içinde olmayıp sadece işimi yapmaya odaklandım. Bu yüzdende zaman zaman çok hırpalandım.'' diyen Hünel, bunun yanı sıra hayatı zor ve acımasız olarak nitelendirerek; ''Hayır demeyi bir türlü öğrenemedim belkide en büyük problemim bu'' ifadelerini kullandı.

ÇABAYI BIRAKIP KENDİMİ ALLAH'A TESLİM ETTİM

Balçiçek İlter'in sorusu üzerine evliliği ilgili süreci ise ''Çabayı bırakıp kendimi Allah'a teslim ettiğim an, karşıma Savaş çıktı. İyiki de çıktı. Makyajsız olarak beni gördü. Bak dedim ürün bu. Ne ile evlendiğini bil. Sonra karışmam... Şaka bir yana çok mutluyum... Allah'a şükürler olsun. Allah herkese mutlu bir evlilik nasip etsin.'' sözleri ile özetleyen başarılı sanatçı, programın finalinde yeni şarkısı ''Ayarsızım''ı seslendirerek kulakların pasını sildi."





