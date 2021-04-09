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Aslı Hünel photoshop'u abartınca gündem oldu

09.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni şarkı çıkaran Aslı Hünel'in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Hünel'in çekim için verdiği pozlara "Photoshop'u abartmış" eleştirileri geldi.

Aslı Hünel photoshop'u abartınca gündem oldu

Aslı Hünel, yeni şarkısı 'Ayarsızım'ı sevenlerine sundu. Hünel, yeni teklisinin klip çekimi için Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kültür miraslarından biri olarak kabul edilen tarihi yarımadadaki Ayasofya'yı tercih etti.

Klip Hagia Sofia Mansions'da çekildi. 542 yılında Bizans İmparatoru Justinyanus tarafından inşa edilen sarnıçta, sosyal mesafe kurallarına uyularak mistik bir atmosferde gerçekleştirildi.

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Aslı Hünel'in 'Ayarsızım' şarkısı kadar değişimi ve fotoğrafla yapılan photoshop da gündem oldu.

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Hünel'in klip çekimindeki pozlarını görenler "Photoshop'u abartmış" yorumlarında bulundu.

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Aslı Hünel
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