Aslıhan Doğan Turan 1 ayda forma girdi

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yeni haliyle görenleri şaşırttı. Yaklaşık 1 ay önce ikinci kez anne olma mutluluğuna erişen Turan, eski haline çok çabuk geri döndü.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Turan, hamileliğinde de kilo almadığını adeta kanıtladı.

BİR AY YETTİ

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Turan, 1 ay gibi kısa bir sürede fit haline kavuştu.

İlk çocuğu Hamza Arda’ya hamile olduğu dönemde de kilo almadığı akıllara kazınan Turan, şimdiler de eşi ve oğullarıyla yaz tatilinin keyfini sürüyor.



