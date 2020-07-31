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Aslıhan Doğan Turan 1 ayda forma girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 09:14 | Son Güncelleme

Oğlu Asil Aslan’ı bundan bir ay önce kucağına alan Turan, formda fiziğiyle dikkat çekti.

Aslıhan Doğan Turan 1 ayda forma girdi

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, yeni haliyle görenleri şaşırttı. Yaklaşık 1 ay önce ikinci kez anne olma mutluluğuna erişen Turan, eski haline çok çabuk geri döndü.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Turan, hamileliğinde de kilo almadığını adeta kanıtladı.

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BİR AY YETTİ

Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Turan, 1 ay gibi kısa bir sürede fit haline kavuştu.

İlk çocuğu Hamza Arda’ya hamile olduğu dönemde de kilo almadığı akıllara kazınan Turan, şimdiler de eşi ve oğullarıyla yaz tatilinin keyfini sürüyor.


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