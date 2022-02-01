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Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

01.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden çocuk sahibi olmak istediğini açıklayan Aslıhan Doğan Turan, “Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor” dedi.

Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

2018 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Doğan ile Arda Turan çifti, oğulları Hamza Arda’yı aynı yıl ekim ayında, Asil Aslan’ı ise 2020'de kucaklarına aldı.

Her defasında 4 çocuk isteğini dile getiren Aslıhan Doğan Turan, yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“KIZ İSTİYORUZ”

Fezi Altun ve Seçkin Süngüç’un sorularını yanıtlayan Turan, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.İki oğlu olan Turan, “Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor.” diye konuştu.

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“BENİM ARKAMDAN YEDİRİYORLAR”

Çocuklarının her şeyin üstünde olduğunu söyleyen Turan, annesi ve kayınvalidesinin torunları için adeta delirdiğini anlattı.

Turan, “Benim arkamdan yediriyorlar. Cumartesileri bizim Bayrampaşa günlerimiz, kayınvalidemlere gidiyoruz yemek için. Eski jenerasyon çocukları patlayana kadar yedirmek istiyor.” dedi.

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“KALABALIK AİLE YAŞAMINI SEVİYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalında kocası Arda Turan’ı ağırlayan Aslıhan Doğan, “Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence.” dedi.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise “Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz.” diye konuştu.

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