MAGAZİN

Aslıhan Doğan Turan MasterChef yarışmacısı Eslem Sena Yurt'u işe aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

İyi yemek yapamadığını söyleyen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt'u aşçı olarak işe aldı. Turan çifti, Yurt'a aylık 7 bin TL maaş veriyor.

2018'in Ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan çifti, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı.

MASTERCHEF YARIŞMACISINI İŞE ALDI

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle sohbet ederken yemek yapamadığını ancak iyi yemek organize ettiğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan'ın merak edilen aşçısı ortaya çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında geçtiğimiz sene yarışan 21 yaşındaki Eslem Sena Yurt, Turan çiftinin evinde işe başladı.

aslilhan-dogan-turan-masterchef-yarismasinda-12525515_228_m

7 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Yarışmadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen şef Eslem Sena Yurt, Turan çiftine yaptığı güzel yemeklerin karşılığında 7 bin TL maaş alıyor.

ESLEM SENA YURT KİMDİR?

MasterChef programın genç isimlerinden Eslem Sena Yurt 1998 doğumludur. Nişantaşı Üniversitesi mezunu ve mesleği aşçılık olan genç yarışmacı, başarılı performansıyla yarışmada dikkat çekmişti. Eslem aynı zamanda yarışmada en sivri dilli isim olarka tanınıyordu.

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Yeni ortaya çıktı! 'Senin seksi fotoğrafların...'Yeni ortaya çıktı! 'Senin seksi fotoğrafların...'
Ömür Gedik’i mutlu eden kürk yasağıÖmür Gedik’i mutlu eden kürk yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aslıhan doğan turan masterchef Eslem Sena Yurt

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz'dan Ayşegül Aldinç'e yanıt: Ben mekanın işçisiyim

Ünlü şarkıcıya yanıt: 'Ben mekanın işçisiyim'

Kim Kardashian ile Kanye West'i geren kıyafet

Yeni ortaya çıktı! 'Senin seksi fotoğrafların...'

Ömür Gedik’i mutlu eden kürk yasağı

Ömür Gedik’i mutlu eden kürk yasağı

Dilan Telkök: Kocam nerede lan!

'Kocam nerede lan!'

Demet Akalın bir müjde daha verdi!

Demet Akalın bir müjde daha verdi!

Ebru Şancı: Çocuklarımın okul masrafı 100 bin lira

Çocuklarının okul masrafı olay oldu! Bomba sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.