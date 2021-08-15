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Aslıhan Güner Kars'tan paylaştı! Takipçileri heyecanlandı

15.08.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX’un yeni dizisi 'Uzak Şehrin Masalı'nın çekimleri Kars'ta başladı. Dizinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner, Ani Harabeleri ziyaretinde çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca, ünlü ismin takipçileri heyecanlarını dile getirdi.

Aslıhan Güner Kars'tan paylaştı! Takipçileri heyecanlandı

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi 'Uzak Şehrin Masalı'nın çekimleri Kars’ta devam ediyor.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner yeni projesi için Kars'ta.

Sosyal medya hesabından Kars- Ani Harabeleri'nde çeklien fotoğraflarını paylaşan Güner; "Umay...Gücün, kudretin, bahtın, bolluğun, bereketin sembolü Umay Ana’dan ilhamla...

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'Kars doğudaydı... Arpaçay daha da doğudaydı... Arpaçay’ın sarp kayalıklarının üzerinde yükselen Ani kenti, binlerce yıl krallara, imparatorlara, fakire ve zengine, yaşlıya ve gence yuva olmuştu... Surlarının içinde ne hayatlar doğmuş ne ömürler son bulmuştu... Taş ve topraktan ibaret bir hayalet şehir gibi görünürdü Ani... Oysa çetin kışların diyarı Kars’ın koruyucusuydu Ani’nin surları... Ve o surların bağrında, şifalı, kutlu bir kadın saklıydı...

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Ani harabelerinin kuzeydoğusunda, kuş gövdeli, çayan kuyruklu bir rölyef bulundu... Bin yıl boyunca, katedralin gölgesi altında uykuya yatmış bu dünyalar güzeli kadının adı Umay Ana’ydı... Çehresi görenlerin yüreğini iyilikle dolduracak kadar aydınlıktı Umay Ana’nın... O, dilden dile dolaşan bir Anadolu Efsanesiydi...' " notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, takipçilerini heyecanlandırmaya yetti.

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Kars Aslıhan Güner Instagram
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