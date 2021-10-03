Aslıhan Gürbüz ve annesinin pozlarına beğeni yağdı

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ünlenen daha sonra sağlık sorunları yaşayarak bir süre ekrandan uzak kalan Aslıhan Gürbüz İstanbul'u da terk ederek Ege'ye yerleşmişti.
Sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda dizisine konuk olmuş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Diziden ayrıldıktan sonra yeniden Ege'ye dönen Gürbüz günlük hayatından pozları sık sık paylaşıyor.
Güzel oyuncu son olarak annesiyle pozunu paylaşarak beğeni topladı. Annesinin doğum gününü kutlayan Gürbüz paylaşımına şunları yazdı:
"Sevim:
Gürbüz'ün annesi Sevim Hanım'la pozuna benzerlikleri üzerinden de yorum yağdı. Çoğu takipçi "Gülüşünüz bile aynı" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum