MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslıhan Gürbüz ve annesinin pozlarına beğeni yağdı

Aslıhan Gürbüz ve annesinin pozlarına beğeni yağdı

03.10.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle ekranda olan Aslıhan Gürbüz sosyal medyada annesinin doğum gününü kutladı. Aslıhan Gürbüz'ün annesi Sevim Hanım'a beğeni yağdı.

Aslıhan Gürbüz ve annesinin pozlarına beğeni yağdı

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ünlenen daha sonra sağlık sorunları yaşayarak bir süre ekrandan uzak kalan Aslıhan Gürbüz İstanbul'u da terk ederek Ege'ye yerleşmişti.

Sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda dizisine konuk olmuş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Diziden ayrıldıktan sonra yeniden Ege'ye dönen Gürbüz günlük hayatından pozları sık sık paylaşıyor.

Güzel oyuncu son olarak annesiyle pozunu paylaşarak beğeni topladı. Annesinin doğum gününü kutlayan Gürbüz paylaşımına şunları yazdı:

1

"Sevim:

  1. Sevgi.
  2. Bir kimsede bulunan ve o kimseyi başkalarına sevdiren özellik.
    Her türlü sevme biçimini aktardığın her ana, her anıya ve tecrübeye bin şükür bol teşekkür.
    Sadece bize değil, arkadaşlara, dostlara, ağaca, çiçeğe, kediye, kuşa ve bu dünyaya yaptığın analığa şahit olmak paha biçilemez, iyi ki doğdun ve iyi ki birlikte büyüdük. Sağlığın ve neşen daim olsun DEMETER’im."

Ekran Alıntısı

Gürbüz'ün annesi Sevim Hanım'la pozuna benzerlikleri üzerinden de yorum yağdı. Çoğu takipçi "Gülüşünüz bile aynı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takipçileri ikiye bölen 3.600 TL'lik mayoTakipçileri ikiye bölen 3.600 TL'lik mayo
Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmetÇalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet
İsyankar klibindeki manken bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyorİsyankar klibindeki manken bakın kim çıktı! Duyan şoke oluyor
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Aslıhan Gürbüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

'Çocuk kavgası'na aileler karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'Çocuk kavgası'na aileler karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Altun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.