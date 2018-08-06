MAGAZİN

Aslıhan’ın 700 bin liralık doğum günü hediyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Best Of The World birincisi Aslıhan Karalar, erkek kardeşi Atahan Karalar ile Bebek'teydi.

Aslıhan’ın 700 bin liralık doğum günü hediyesi

Bir mekandan çıkarken objektiflere takılan ünlü model Aslıhan Karalar, yeni sezon için 2 proje arasında kaldığını dile getirdi.

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Karalar, “Çok senaryo geldi, okudum ama yakında netleşecek ve yeni sezonda oyuncu olarak karşınıza çıkacağım” diye konuştu. Aslıhan Karalar’ın Porsche marka 700 Bin TL değerindeki yeni otomobilini geçtiğimiz doğum gününde annesinin aldığı öğrenildi. Aslıhan’ın ‘ASH’ harflerini plakasına yazdıran Karalar, plakanın sonunu da Ankaralı olmasından dolayı ’06’ yapması dikkat çekti.

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Best Of The World aslıhan karalar bebek

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