Aslıhan Karalar köpeği için dua istedi

2017 Best Model birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün köpeği Daisy için dua istedi. Daisy'nin başka bir köpeğin saldırısına uğradığını ifade eden Karalar, üzüntüsünü yayınladığı gönderi ile dile getirdi.

DUA İSTEDİ

Köpeğinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Aslıhan Karalar, "Ah benim güzel yavrum! Nasıl canım acıyor anlatamam... Daisy'e saldıran köpek bağırsaklarını parçaladı, kasıklarını yırttı. Ameliyattan sağ salim çıktı. Bugün durumu kritik, dualarınız benimle olsun lütfen" ifadelerini kullandı.



Ardından Daisy'nin durumu hakkında tekrar bilgi veren oyuncu, "Yoğun bakımdan çıktık. Arayıp, soran, yazan, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.



