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Aslında çok basit: Kabakları yağ çekmeden kızartmak için yapmanız gerekenler…

07.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında en lezzetli yemekler arasında kabak, patlıcan kızartmaları yer alıyor. Yanında hangi yemek olursa olsun oldukça enfes bir tada sahip olan bu kızartmalar herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak kızartma yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Kabakların kızartılırken yağ çekmemesi için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

Aslında çok basit: Kabakları yağ çekmeden kızartmak için yapmanız gerekenler…

Kabağın her çeşidinin ayrı bir lezzeti oluyor. Özellikle kızartması oldukça sevilen çeşitleri arasında yer alıyor. Kabak kızartması sarımsaklı yoğurtla, domatesli sosla lezzetine lezzet katıyor. Ancak kabakları kızartırken yapılan ufak yanlışlar kabağın yağı çekmesine neden olabiliyor. Bu da istenmeyen durumlara yol açıyor. Kabakların yağ çekmemesi için bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

KABAKLARI SEÇERKEN YUMUŞAK OLMAMASINA DİKKAT EDİN

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İlk püf noktası kabak seçiminde saklı. Kabaklarınızın yumuşamamış olmaması önemli. Yumuşamış kabakları yağda pişirmeye çalıştığınız durumlar yağ çeker ve lezzeti bozulur. Kabaklarımızı sert ve taze olanlardan seçtiysek sıra geldi diğer aşamaya. Kabakları jülyen şekilde ince uzun versiyonda veya yuvarlak kesim şeklinde pişirebilirsiniz. Dikkat! Kabakları kalın kalın kesmeyin. Pişme süresi uzayacağı için yağ çeker.

KABAKLARI SODALI KARIŞIMDA BEKLETEBİLİRSİNİZ

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Pek tabi kabakları tuzlayıp direkt yağda kızartabilirsiniz. Ancak bizim küçük bir sırrımız var. Kabakları doğradıktan sonra sodanın içerisinde bekletin ya da sodalı-unlu bir karışıma bulayın. Sodanın içerisinde beklettikten sonra kurulayıp tuzlayarak kızartma aşamasına geçebilirsiniz. Kabaklarınızın fazla suyunu kurulamayı unutmayın. Aksi takdirde yağa attığınızda yağ patlar. Un, yumurta, soda ve tuzdan oluşan bir karışıma bulayarak kızartırsanız da değmeyin keyfinize

YAĞ NE KADAR KIZGIN OLURSA O KADAR AZ YAĞ ÇEKER

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Kabakları paneleyerek kızartmak isterseniz galeta unu ve peynirden de yardım alabilirsiniz. Lezzetine bu sayede lezzet katılacaktır. Ardından kızgın yağa atın. Yağ ne kadar kızgın olursa o kadar az yağ çeker ve pişme süresi hızlanır. Pişen kabaklarınızın fazla yağını süzdürerek ocaktan alın ve servis edin.
AFİYET OLSUN!

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Aslında çok basit: Kabakları yağ çekmeden kızartmak için yapmanız gerekenler…Aslında çok basit: Kabakları yağ çekmeden kızartmak için yapmanız gerekenler…
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Anahtar Kelimeler:
yağ
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