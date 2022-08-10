Aslında çok basit! Reçellerinizi koyulaştırmak için uygulamanız gereken yöntemler

Her çeşit meyve ile hatta sebzeler ile yapılan reçeller vazgeçilmezler arasında bulunuyor. Reçel dışarıda yenilse de evde yapılan reçelin tadı bambaşka bir lezzette oluyor. Özellikle yaz meyvelerinin reçel hali sıklıkla tüketiliyor. Evde yaptığınız reçellerin kıvamı fazla sulu oluyorsa aşağıda bulunan yöntemi deneyerek istediğiniz kıvamı elde edebilirsiniz.

REÇEL NASIL KOYULAŞTIRILIR?

Öncelikle reçelin soğudukça daha koyu bir kıvam alacağını unutmayın. Bu yüzden oda sıcaklığında soğuttuktan sonra, kıvamını tekrar kontrol edin.

Eğer yapım aşamasında koyulaşmadığını fark ederseniz, kaynayan reçelin içerisine elma ekleyin. Elma, pektin görevi görerek reçelin daha koyu ve jölemsi bir kıvama gelmesini sağlar.

Pişirme aşamasındayken içine ekleyeceğiniz limon suyu da, kıvamın tutmasına yardımcı olacaktır. Limon suyunu ekledikten sonra, reçeli kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Bir diğer yöntem ise, güneşte kıvamı tutana kadar bekletmek. Bunun için temiz bir bezin üzerine tenceredeki reçeli koyun. Güneşin altında koyulaşana kadar bekletin.

Eğer güneşte bekletme imkanınız yoksa, reçeli fırın tepsisine koyun. 100 derecede arada bir fırın kapağını açarak ve reçeli karıştırarak kıvamının yoğunlaşmasını sağlayabilirsiniz.

Mükemmel kıvamlı bir reçel için, mutlaka tarif ölçülerine uyun.

Reçelin kıvamını koyulaştırmak için, içerisine bir çimdik nişasta atıp karıştırabilirsiniz.

Reçelin kıvamının tutması için, pişirme işleminden sonra mutlaka oda sıcaklığında dinlendirin. Reçeliniz soğuduğunda ve kıvamı tuttuğunda, cam kavanozlara doldurabilirsiniz.



