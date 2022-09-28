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Aslında çözümü kolay! Yoğurdun sulanmaması için dikkat etmeniz gerekenler

28.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Yemeklerin tadını hafifleten ve yemeklerin lezzetine lezzet katan yoğurt herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Daha sağlıklı olması için ev yoğurdu tercih ediliyor. Ancak ev yoğurtları istenmeyen şekilde sulu olabiliyor. Aslında yoğurdun sulanmaması için yapılması gereken çözümler oldukça basit.

Aslında çözümü kolay! Yoğurdun sulanmaması için dikkat etmeniz gerekenler

Yoğurt yediden yetmişe herkesin favori yiyecekleri arasında bulunuyor. Sarımsaklı, reçelli, şekerli birçok çeşidi olan yoğurt gönüllere taht kuruyor. Dışarıdan alınan yoğurtların içerisinde bulunan katkı maddelerinin sağlık için zararlı olduğu biliniyor. Bu nedenle birçok kişi yoğurdunu evde yapıyor. Ancak evde yapılan yoğurtların kıvamı marketlerden alınanlar gibi olmayabiliyor. Yaptığınız yoğurtların sulu olmasından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

YOĞURT NEDEN SULANIR?

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Yoğurt yaparken mayalama işleminin doğru uygulama yöntemleri ile yapılmaması durumunda birçok kişi, yoğurdun sulanması ve sünmesi gibi sorunlarla karşı karşıya gelir. Yoğurdun sulanmaması için mayalama sıcaklığının doğru olması önemli bir durumdur. Yoğurt mayalanırken öncelikli olarak alınan sütün iyice kaynatmanız gerekmektedir. Süt kaynattıktan sonra ise mayalama sıcaklığı olarak bilinen 40-45 dereceye gelene kadar beklemeniz gerekir.

YOĞURDUN SULANMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

SICAKLIĞI AYARLAYIN

Sütün mayalanması için sıcaklığı ayarlamak istiyorsanız ve sütü ölçme imkanınız yoksa parmak ölçümü yapabilirsiniz. Süt ılıyınca serçe parmağınızı sütün içerine sokarak dokuza kadar sayabilirsiniz. Dokuza kadar saydığınız da tam dokuz dediğiniz an da parmağınız da yanma hissederseniz, bu durum eğer olması gereken yoğurt mayalama sıcaklığını elde ettiğiniz anlamına gelir.

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SÜTÜ DEĞİŞTİRİN

Yoğurt mayalamak için tercih edilen sütle bağlantılı olarak da yoğurtta sünme ve sulanma gibi problemler meydana gelebilir. Tüm teknikleri doğru bir şekilde uygulamanıza rağmen mayaladığınız yoğurt da sünme ve sulanma gibi sorunların olduğunu görüyorsanız, satın aldığınız sütü değiştirmeniz de önerilir.

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5-6 SAAT ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİN

Yoğurdun mayalanması için 5-6 saat oda sıcaklığında bekletmek yeterli olacaktır. Daha uzun süreli olan bekleme süresi ise yine sulanmaya sebep olabilecek etkenler arasında yer almaktadır. Sonrasında ise dolapta 1 gün süre ile dinlenmeye bırakılması oldukça önemlidir. Yoğurdun sulanmaması için ayrıca tahta kaşın kullanıp, yoğurdu aldıktan sonra içinde çukur bırakmayın. Yoğurdun yüzeyini her zaman düz tutmaya özen gösterin.

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