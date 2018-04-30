Aslışah Alkoçlar arkadaşının göğüslerini kıskanınca...

Aslışah Alkoçlar, yakın arkadaşının 400 cc silikon taktırması üzerine 270 cc’lik silikonlarını 420 cc’ye yükseltti.

1.5 YIL ÖNCE TAKTIRMIŞTI

HT Magazin'in haberine göre, sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, yaklaşık 1.5 yıl önce 270 cc’lik silikon taktırmıştı. Operasyon sonrası göğüsleri iltihap kapınca 1 hafta boyunca özel bir hastanede tedavi görmüştü.

Alkoçlar yakın bir arkadaşının daha gösterişli olması için 400 cc’lik silikon taktırdığını öğrenince yeniden operasyon yaptırdı. Sosyetik güzel eski silikonlarını 420 cc’liklerle değiştirdi.

