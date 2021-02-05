MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

05.02.2021 20:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri birlikte olduğu Kaan Demirağ'la nikah masasına oturdu.

Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar nisan ayından beri iş insanı Kaan Demirağ ile aşk yaşıyordu. Genç çift, geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararı için harekete geçen ikili, Cuma günü Beşiktaş'ta bulunan otelde düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

a1

Düğüne ait görüntüler davetliler tarafından sosyal medyada paylaşılırken, Alkoçlar'ın mutluluğa 'evet' dediği anlar ise oldukça dikkat çekti.

a3

HAMİLELİK AÇIKLAMASI

Öte yandan, 28 yaşındaki sosyetik güzelin geçtiğimiz günlerde hamile olduğu öne sürülmüştü.

a2
Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Alkoçlar, "Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçlarıDoya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçları
Herkesin merakla beklediği EXXEN ücreti belli oldu mu?Herkesin merakla beklediği EXXEN ücreti belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
UZUN SÜRMEZ.

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Sanal seks itirafından sonra küvette... Olay oldu

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Diğer Haberler

Sibel Can’ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

Sibel Can’ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf Mahkemesi kararı bozdu

Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 5 Şubat Cuma sonuçları

Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü'ye: Dünyanın en güzel uzaylısı

Genç sevgilisini paylaştı, olay oldu

Gigi Hadid: 'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok

Gigi Hadid: 'Sıfır beden' olmak gibi kaygım yok

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım

Arşivinden fotoğraf çıkardı! Nostaljik paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.