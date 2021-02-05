Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar nisan ayından beri iş insanı Kaan Demirağ ile aşk yaşıyordu. Genç çift, geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararı için harekete geçen ikili, Cuma günü Beşiktaş'ta bulunan otelde düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Düğüne ait görüntüler davetliler tarafından sosyal medyada paylaşılırken, Alkoçlar'ın mutluluğa 'evet' dediği anlar ise oldukça dikkat çekti.

HAMİLELİK AÇIKLAMASI

Öte yandan, 28 yaşındaki sosyetik güzelin geçtiğimiz günlerde hamile olduğu öne sürülmüştü.



Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Alkoçlar, "Yine nikahım öncesi masa başı haberi, ileride olmasını çok isterim. Ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın." sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

