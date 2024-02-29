Astrolog Dinçer Güner herkese alarm kurdurdu! Şimdi de '3 gün' diyerek paylaştı

Ünlü astrolog Dinçer Güner sosyal medyayı sallayan yorumuyla dikkat çekmişti. Güner sosyal medya hesabından "28 Şubat günü TSİ 03:28'de başlar ve en yüksek noktasına 11.33 ile 12.01 arasında ulaşır" diyerek herkese alarm kurdurmuştu.

Ünlü astrolog bu sefer "Etkisi 3 gün" diyerek şu yorumlarda bulunarak dikkat çekti:

"Güneş ile Satürn birlikte hareket edecekler. Etki süresi 3 gün...

Görev ve sorumlulukların artacağı, sıkı bir disiplinle çalışmamız gereken zamanlara işaret etmekte. Bu aralar hayatınızı düzene sokmak için yaşça büyük kişilerin tavsiyeleri ve akıllarına ihtiyacımız olabilir. Bir süredir gündemimizde olan, üzerinde çalıştığımız bir iş ile ilgili başarı elde edebiliriz. Uzun vadeli hedefler koymak ve bu hedefler için nasıl bir strateji belirleyeceğinizin kararını vermek için harikadır.

"EĞER İŞLER KÖTÜYE GİTMEYE BAŞLARSA..."

Terfi konuşmaları yapmak, iş kurmak, iş ile ilgili konularda önemli aksiyonlar almak için ideal zamanlar. Tabii bu özgüveninize zarar verebilecek koşulları da gündeme getirebilir. İş ve kariyer konusunda yeni hedefler belirlemek içinde şahanedir. Hayatımızı düzene sokmak, çeki düzen vermek için gerekli motivasyonu ve ciddiyeti de katacaktır. Hatta belki biraz sadeleşmek ve fazla olan şeyleri ayırmak, ayıklamak için bile iyi bir zaman olabilir.

Kendimize sınır, baskı ve kural da koyabileceğimiz zamanlar. Bir şeyi yapamamak demek yok! Acaba nasıl yaparım diye düşünmek var. Eğer işler kötüye gitmeye başlarsa, bu rotayı değiştirip yeni hedefler belirlemek gerek."





