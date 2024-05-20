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  4. Astrolog Meral Çolak, 14 ay önce dün akşamı bilmiş! Tahminleri tek tek gerçek oldu, şampiyonu takımı da açıkladı: Mucizevi bir kutlama olacak!

Astrolog Meral Çolak, 14 ay önce dün akşamı bilmiş! Tahminleri tek tek gerçek oldu, şampiyonu takımı da açıkladı: Mucizevi bir kutlama olacak!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.05.2024 07:41
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Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, çok konuşulacak bir galibiyete ulaşırken; astrolog Meral Çolak'ın Mart 2023'te yaptığı tahmin yeniden gündeme geldi. Şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar devam edeceğini ve hatta Galatasaray'ın 'ben şampiyonum' diyeceğini belirten Çolak'ın yorumları bir bir gerçek olurken, şampiyon olacak takımı da açıklamıştı. Şimdi ise herkes o tahmini konuşuyor. Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak?

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Ezeli rakibi karşısında kendi evinde şampiyonluk turu atmak isteyen Galatasaray ise büyük şok yaşadı. Sahadan 1-0'lık skorla ayrılan Fenerbahçe'de gece boyu büyük sevinç yaşanırken, maç öncesi başlayan gerilim ise son düdükle birlikte tavan yaptı. Rams Park'ta istenmeyen görüntüler yaşandı.

ŞAMPİYON SON HAFTA BELLİ OLACAK

Galatasaray-Fenrbahçe maçı belki bir sezona damga vuracak bir sonuca sahne olurken; şampiyonluk düğümü ise son haftaya kaldı. Gelecek hafta gözler bir yanda İstanbul'da bir yanda ise Konya'da olacak.

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MART 2023'TE YAPTIĞI TAHMİNLER, TEK TEK GERÇEK OLDU

Tüm Türkiye şimdiden nefesini tutup 'Hangi takım şampiyon olacak?' sorusunun yanıtını beklerken; astrolog Meral Çolak'ın Mart 2023'te yapmış olduğu tahmin yeniden gündem oldu.

DÜN AKŞAMI 14 AY ÖNCE BİLDİ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına değinen Çolak, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe ve Galatasaray son maça kadar şampiyonluk için yarışacaklar" ifadelerini kullanırken, adeta ise dün akşamki maçı işaret etmiş.

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Galatasaray'ın 'Ben şampiyonum' diyeceğini belirten Çolak, söz konusu yorumunda ise Fenerbahçe'nin geriden geleceğini belirtmişti.

"GERİDEN GELEREK ŞAMPİYON OLACAK"

Yaptığı yorumlar bir bir gerçek olan Çolak, Süper lig'de bu sezon şampiyon olacak takımı da açıklamıştı. Çolak yaptığı tahminde "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadelerini kullanmıştı.

HFGJ

Şimdi ise herkes, Çolak'ın yaptığı şampiyonluk tahminin gerçek olup olmayacağını merak ediyor.

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